Kadıköy'de Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Tutuklandı
Kadıköy'de açık bırakılan pencerelerden içeri girerek hırsızlık yapan iki şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin geçmişte çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

KADIKÖY'de evlere dışardan tırmanarak açık bırakılan pencerelerden içeri girip milyonlar değerinde elektronik eşya ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin bazı binalara dışardan tırmandıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlardan 26 yaşındaki H.Y.'nin daha önceden 104 suç kaydı, 18 ayrı dosyadan aranması ve 8 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy, Merdivenköy Mahallesi'nde 26 Eylül'de bir eve giren hırsızlar elektronik eşya, nakit para, ziynet eşyaları ile kontak anahtarını buldukları park halindeki otomobili çalarak kaçtı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların binaya dışardan adeta bir cambaz gibi tırmandıkları ardından açık bırakılan pencere camından içeri girdikleri belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerinde hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin daha sonra aynı yerden kaçtıkları görüldü. Polis bu olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken 2 Ekim'de bir kez daha ortaya çıkan şüpheliler Merdivenköy Mahallesi, Hoşgörü Sokak'ta bulunan bir eve aynı yöntemi kullanarak girdi. Hırsızlar yatak odasında içinde 750 gram altın, bir adet tabanca ve bir miktar döviz bulunan kasayı çaldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliğini belirledi. Şüpheliler H.Y. (26) ile D.C.K. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerden H.Y.'nin daha önceden 104 suç kaydı bulunduğu ayrıca 18 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. H.Y.'nin daha önceden işlediği suçlardan dolayı hakkında 8 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu da öğrenildi. Diğer şüpheli D.C.K.'nın ise daha önceden 16 suç kaydı olduğu belirtildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
