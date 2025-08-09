Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler! Parkta ateş yakıp metrodan kaçak geçmişler

Güncelleme:
Kadıköy'de 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin bit pazarında bıçaklanarak katledildiği vahşete ilişkin sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sanıkların olay öncesi bir parkta ateş yaktığı ve metro turnikesinden kaçak geçtiği anlar yer aldı.

İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemesi almak üzere gittiği bit pazarında akranları tarafından bıçaklanarak katledilen Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme yaşandı. Davada yargılanan sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

PARKTA ATEŞ YAKTILAR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sanıkların olay öncesinde bir parkta ateş yaktığı görülüyor.

METRODAN KAÇAK GEÇTİLER

TÜBİTAK tarafından kurtarıldığı belirtilen kamera görüntülerinde ise metro turnikesine gelen şüphelilerin kaçak geçiş yapması yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy, Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almaya giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada bıçaklanmıştı.

Ağır yaralanan Minguzzi 17 gün sonra hastanede yaşamını yitirirken, Minguzzi'yi bıçakladığı belirlenen B.B. (15) ile yere düştükten sonra tekmelediği tespit edilen U.B. (15) tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu 2 şüpheli hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Olaydan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen M.A.D. ve A.Ö. de tutuklanmış ve bu şüpheliler hakkında ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
