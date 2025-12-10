Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Haberler

Güncelleme:
İstanbul Kadıköy'de bir eğlence mekanında, 31 yaşındaki Gözde Yılmaz'ın yüzüne kolonya dökerek ateşe veren doktor asistanı Sibel Arya Geriş hakkında, 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Geriş ifadesinde, "Alkollü olmam ve Gözde'nin sevgilim D.Y'ye uyuşturucu vermesi tahriki altında bu şekilde davrandım. Pişmanım." dedi.

  • Doktor asistanı Sibel Arya Geriş, Kadıköy'de Gözde Yılmaz'ın yüzüne yanıcı madde döküp ateşe verdi.
  • Sibel Arya Geriş hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
  • Gözde Yılmaz'ın 2. derecede yanıkları olduğu ve yaşamını tehlikeye sokan bir durumunun bulunmadığı belirlendi.

Kadıköy'de, yüzüne yanıcı madde döküp ateşe verdiği genç kadını yaralayan doktor asistanı tutuklu sanık Sibel Arya Geriş'e 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Soruşturma dosyasına göre, sanık Geriş (28), Kadıköy'de bir mekanın önünde arkadaşlarıyla oturan müşteki Gözde Yılmaz'ın (31) arkasından gelip başına ve yüzüne doğru sıvı yanıcı maddeyi döktükten sonra ateşle yaktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan sanık Geriş hakkında düzenlenen iddianamede, olayın ardından yüzü, boynu ve gövdesinin bir kısmı yanan müştekinin kurtulmak için olanak bulamadığı belirtildi.

Alınan Adli Tıp Kurumu raporunda Yılmaz'ın 2. derecede yanıkları olduğu, yaşamını tehlikeye sokan bir durumunun ise bulunmadığı aktarıldı.

"SEVGİLİMİ UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDI"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanık Geriş, D.Y. ile yaklaşık 1,5 yıldır sevgili olduklarını belirterek, "Kendisi uyuşturucu madde kullanıyordu ancak sevgili olduktan sonra benim de mücadelemle uyuşturucuyu bırakmak için AMATEM'de tedavi gördü. Gözde Yılmaz, D.Y'nin arkadaşıdır. Tekrardan D.Y'yi uyuşturucuya alıştırdı. Bunu bana D.Y. kendisi söylemişti." iddiasında bulundu.

"GÖZDE'NİN YANACAĞINI DÜŞÜNMEDİM"

Olay günü müştekinin yanına sevgilisine uyuşturucu vermemesi yönünde konuşmak için gittiğini öne süren Geriş, olay yerine giderken kendisinin de alkollü olduğunu, elinde içki olduğunu düşündüğü bir içeceğin bulunduğunu ifade etti.

Geriş, müştekiyle konuşmaya çalışırken alaycı tavrına ve sevgilisine uyuşturucu vermesine sinirlenip, elindeki sıvıyı üzerine döktüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Elimdeki sıvıyı Gözde'nin üzerine döktüm. Daha sonra çakmağımı ateşledim. Ben döktüğüm sıvı maddenin içerisinde yanıcı bir madde olduğunu ve Gözde'nin yanacağını düşünmedim. Amacım ve kastım da bu değildi. Alkollü olmam ve Gözde'nin D.Y'ye uyuşturucu vermesi tahriki altında bu şekilde davrandım. Pişmanım. Atılı suçlamayı anlattığım şekliyle kabul ediyorum."

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI

Müşteki Yılmaz ise yüzünü yakan ve çalışamaz duruma gelmesine sebep olan sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Sanığın eylemi, müştekinin sevgilisinden uzak durması niyetiyle işlediği anlatılan iddianamede, tutuklu sanık Sibel Arya Geriş hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Sanığın, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında gelecek günlerde hakim karşına çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
title