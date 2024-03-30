KADES'e 400 bin 419 kadın ihbarı: Her 1,5 dakikada bir kadın şiddet görüyor

Emniyet Genel Müdürlüğünün faaliyet raporuna göre 2023 yılında Kades'e 400 bin 419 kadın ihbarda bulunmasını değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, "Günde bin 97, saatte 45 kadın şiddeti ihbar etmiş. Yani her 1,5 dakikada bir kadın şiddet gördüğü için KADES uygulamasını kullanmış. Bu rakam 2023 yılında 400 bin 419 olarak kayıtlara geçmiş. İktidar şiddete karşı önlem almak yerine İstanbul Sözleşmesinden çıkıyor" dedi.

CHP'li İlgezdi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporuna göre, 2023 yılında KADES'e 400 bin 419 kadının ihbarda bulunmasını yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi.

Kadınlara yönelik şiddet artışa işaret eden İlgezdi, "İktidar kadına yönelik şiddeti her fırsatta meşru kabul etmesi nedeniyle kadına yönelik şiddet rakamları yaşanan vahşeti açıkça gözler önüne seriyor. İktidar tüm bunlara kayıtsız elbette. Resmi verilere göre 2023 yılında KADES'e 400 bin 419 kadın ihbarda bulundu. Günde bin 97, saatte 45 kadın şiddeti ihbar etmiş. Yani her 1,5 dakikada bir kadın şiddet gördüğü için KADES uygulamasını kullanmış. Bu rakam 2023 yılında 400 bin 419 olarak kayıtlara geçmiş. İktidar şiddete karşı önlem almak yerine İstanbul Sözleşmesinden çıkıyor" dedi.

"İKTİDAR KAÇ KADININ DAHA CİNAYETE KURBAN GİTMESİ BEKLİYOR"

Şiddet mağduru veya şiddet görme riski altındaki kadınlara hızlı müdahalenin sağlanması amacıyla geliştirilen KADES uygulaması üzerinden yapılan ihbar sayılarındaki artışa dikkati çeken İlgezdi, "1 Temmuz 2022 tarihi ülkemiz için adeta milat oldu, İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırıldı. 2022 ve 2023 yılında en az bin 52 kadın cinayeti yaşandı, 805 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadınlarımızı adeta açık hedef haline getiren iktidar kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti konusunda önlem almak için kaç kadının daha cinayete kurban gitmesini bekliyor" ifadesini kullandı.

"6284 UYGULANMIYOR"

İstanbul Sözleşmesi sonrası kadına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan 6284 sayılı yasanın tam olarak uygulanmadığını belirten İlgezdi, "İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkanlar, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde hafifletici sebepler bulanlar 6284 sayılı yasanın tam olarak uygulanmamasına neden oluyorlar. Gelişmiş dünya ülkelerinde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri için en ağır cezalar verilirken, ülkemizde eril siyaset ve eril hukuk normları yüzünden failler alt sınırlardan ceza alıyor. Suç cezasız kaldığı için de caydırıcı olmuyor. Kadınlarım her geçen gün daha çok şiddete ve cinayete uğruyor" dedi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bakanlıklara seslenen İlgezdi, "Kadına yönelik şiddet ülkemizde adeta kangrene dönmüş durumda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere bu konuya yönelik ciddi önlemler alınması gerekiyor. Öldürülen her kadının vebali boynunuza bunu unutmayın" ifadesini kullandı.