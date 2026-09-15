Kadavradan rahim nakli sayesinde dünyaya gelen Ömer Özkan eğitim hayatına ilk adımı attı

MERSİN/ GÜLSEM ADAM/MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Antalya'da kadavradan rahim nakli sonrası uygulanan tedaviyle anne olan Derya Sert'in 6 yaşına giren oğlu Ömer Özkan Sert, Mersin'in Anamur ilçesinde ana sınıfına başladı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 2011'de Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip tarafından kadavradan rahim nakledilmesinin ardından gördüğü tedavi sonucunda 2020'de anne olan Sert, oğlunun eğitim hayatına ilk adımı atmasının mutluluğunu yaşadı.

Mersin'in Anamur ilçesinde ikamet eden Sert, bir özel okulun ana sınıfına başlayan oğlunun heyecanına ortak oldu.

Annesiyle okula giden Ömer Özkan Sert, öğretmen ve arkadaşlarıyla bir araya geldi.

"Umudumuzu asla kaybetmedik"

Derya Sert, AA muhabirine, uzun süren tedaviyle oğlunu kucağına aldığında tarif edilemez duygular yaşadığını söyledi.

Hastanedeki nakil sürecini anlatan Sert, "Birkaç doktora gitmiştik. 'Rahim olmadığı için anne olamazsın' denilmişti ama umudumuzu asla kaybetmedik. Önce Allah, ardından Ömer ve Özlenen Özkan hocalar sayesinde çok şükür şu an oğlum 6 yaşında ve ana sınıfına başladı." dedi.

Sert, oğlunun "Okula Uyum Haftası"nı başarılı geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha dün gibi aslında. Dün tulumlarını, zıbınlarını ütülüyordum, 6 yıl geçti. Şimdi ana sınıfına başladı. Şimdi giyeceği kıyafetleri kendi seçiyor, onları ütülüyorum. O daha çok babasının izinden gitmek istiyor. Babası oto tamircisi. Rabb'im nereyi uygun görürse artık. Çocuk olduğu için değişiyor aslında 'Bugün polis, yarın asker, öbür gün doktor olacağım' diyor. Sağlıklı olsun, derslerinde gayet başarılı. Biz her daim onun yanındayız, ne olmak isterse arkasındayız."

Sert, oğluna adını verdiği, nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ömer Özkan da okula başladığı için sevinçli olduğunu ifade ederek, "Boyama yapıyor, ders çalışıyorum. Okula geldiğim için çok mutluyum, heyecanlıyım. Burada güzel vakit geçiriyorum. Büyünce araba ustası olacağım, arabaları tamir edeceğim. Özlenen anne (Prof. Dr. Özlenen Özkan) ve adaşımı (Prof. Dr. Ömer Özkan) çok seviyorum." diye konuştu.

"Evimizin bir ferdi gibi"

Operasyonda yer alan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da tedavi sürecinin 15 yıl önce başladığını anımsattı.

Özkan, kendilerine başvuran Sert'in "Anne olamazsın" denilen bir hasta olduğuna dikkati çekerek, "Rahim nakli operasyonuyla onunla beraber bizim de serüvenimiz başladı. Bu, dünyada kadavradan ilk rahim nakliydi ve bizim Derya'yı bebek sahibi yapma çabamız 9 yıl kadar uzun süreç aldı." ifadelerini kullandı.

Ömer Özkan'ın hayatındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Rektör Özkan, şunları kaydetti:

"Bizim evimizin bir ferdi gibi, Ömer Özkan'ın fotoğrafları burada çocuklarımın yanında. Çocuğun dünyaya gelmesine vesile olmak gerçekten çok büyük mutluluk. Aslında bir mucize baktığınızda, Allah'ın mucizesine biz vesile olduk açıkçası. Sonuç olarak 'Gebe kalamayacaksın, hiçbir zaman anne olamayacaksın' denen bir hastaya, Ömer Özkan hocanın önderliğinde bambaşka bir yol açıldı. Dünyada bu anlamda bir çığır oldu açıkçası. Bu anlamda çok kıymetli elbette bizim için hem manevi hem bilimsel olarak. Umuyorum ne yaparsa yapsın insanlık ve ailesi için hayırlı bir insan olur, güzel şeyler yapar."

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert'in, uzun süren tedavilerin ardından 4 Haziran 2020'de hamileliğin 28. haftasında dünyaya getirdiği 760 gram ağırlığındaki oğluna Prof. Dr. Ömer Özkan'ın adı verilmişti.

Kaynak: AA