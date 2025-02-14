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Kadavra Köpeği Abrek, Suriye'deki Arama Kurtarma Operasyonlarında Görev Aldı

Kadavra Köpeği Abrek, Suriye'deki Arama Kurtarma Operasyonlarında Görev Aldı
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Samsun AFAD emrindeki kadavra köpeği Abrek, Suriye'nin Şam şehrindeki Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. 9 yaşındaki Belçika Malinois ırkı Abrek, 50'den fazla operasyona imza attı ve kaybolanların bulunmasında önemli rol oynadı.

Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) emrinde bulunan kadavra köpeği "Abrek", Suriye'de devrik Esed rejiminin başkent Şam'daki işkence üssü Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitildikten sonra Samsun'da görevlendirilen 9 yaşındaki Belçika Malinois ırkı Abrek, kentte 7 yıldır görev yapıyor.

Suriye'nin Türkiye'den talebi üzerine Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma faaliyetleri için görevlendirilen AFAD ekiplerinde kadavra köpeği Abrek de yer aldı.

AFAD'da görevli Abidin Korkmaz'ın yardımcısı olarak görev yapan Abrek, hapishane ve çevresinde kayıpların ve suçluların bulunmasında önemli rol oynadı.

Abrek'in hassas burnuyla elde edilen bilgi ve bulgular, yetkililere teslim edildi.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde de görev alan Abrek, ayrıca İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden bir binada meydana gelen kısmi çökme sonucu göçük altında kalan bir kişinin bulunmasını sağladı.

Abrek, 50'den fazla operasyona katıldı

Eğitmen Abidin Korkmaz, AA muhabirine, Abrek ile birçok başarılı bir operasyona imza attıklarını söyledi.

Abrek ile Sednaya cezaevinin içindeki bölmelerde arama yaptıklarını belirten Korkmaz, "Onunla 50'den fazla göreve gittik. Başarılı sonuçlara da imza attı. İlk kaybı Polatlı'da bulmuştu. Daha sonra birkaç vakada da başarılı oldu. En son Sednaya'ya da gittik." dedi.

AFAD Samsun İl Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Hüseyin Yerlikaya da psikolojik anlamda dirençli, atletik olarak da çevik yapıya sahip olmaları nedeniyle Belçika Malinois ırkı köpekleri tercih ettiklerini anlattı.

Kadavra arama köpeği Abrek'in 2016'da canlı arama köpeklerinden temin ettikleri yavrulardan biri olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Sağlık ihtiyaçlarını düzenli olarak tedarik ediyoruz. Düzenli kontrolleri yapıldığı için 9 yaşında olmasına rağmen çok çevik ve aktif bir köpektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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