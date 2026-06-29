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Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalar çiçeklerle renklendi

Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalar çiçeklerle renklendi
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde Kaçkar Dağı eteklerindeki yaylalarda açan çiçekler ve zirvelerdeki kar örtüsü, doğaseverlere eşsiz bir manzara sunuyor. Bölgede yayla sezonu da başladı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Kaçkar Dağı eteklerindeki yaylalarda açan çiçekler ile zirvelerdeki kar örtüsü, görülmeye değer manzaralar sunuyor.

Yusufeli ilçe sınırları içerisinde yer alan 3 bin 100 rakımlı Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalar, açan çiçeklerle renklendi.

Beyaz kar örtüsüyle kaplı dağ zirveleri, coşkun akan dereler ve çiçeklerle süslenen yaylalar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Zengin florası ve su kaynaklarıyla öne çıkan Kaçkar Dağları'ndaki yaylalar, kış ve bahar manzaralarını bir arada sunuyor.

Havaların ısınmasıyla bölgede hayvancılıkla uğraşanlar da büyükbaş hayvanlarını çıkararak yayla sezonunu başlattı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
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