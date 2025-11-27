Haberler

Bir garip olay! Kaçırıldığını iddia edip ailesini dolandırmaya kalktı

Güncelleme:
Siirt'te kendisini kaçırılmış gibi gösteren genç, ailesinden fidye olarak 8 cumhuriyet altını talep etti. Yapılan polis operasyonu ile gerçek ortaya çıkarken; genç adam, borçları yüzünden böyle bir yola başvurduğunu itiraf etti.

  • İ.E. adlı kişi, ailesinden 8 cumhuriyet altını fidye istemek için kendisini kaçırılmış gibi gösterdi.
  • Polis operasyonu sonucunda İ.E.'nin fidye istediği ve suçunu itiraf ettiği tespit edildi.
  • İ.E. hakkında 'Suç uydurma' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından işlem başlatıldı.

Siirt'te, hakkında kayıp başvurusunda bulunulan İ.E. (29) adlı erkek, kendisini kaçırılmış gibi gösterip mesaj gönderdiği ailesinden 8 cumhuriyet altını fidye istedi. Olay, polis operasyonuyla ortaya çıktı.

Siirt'te akılalmaz bir olay yaşandı. 25 Kasım'da, Kurtalan ilçesinde iddiaya göre, ilçe merkezinde yaşayan İ.E., evinden ayrılıp bir daha geri dönmedi. Kendisine ulaşamayan ailesi, Kurtalan Emniyet Müdürlüğü'ne gidip kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

AİLEYE MESAJ GİTTİ

Aileye, bir süre sonra İ.E.'nin telefonundan, "Oğlunuz bizde, kurtulması için fidye verin" mesajı geldi. Mesajda, altınların Yenidoğan Mahallesi'ndeki harabe eve bırakılması da istendi.

8 CUMHURİYET ALTINI İSTEDİ

Aile, durumu polise bildirdi. Mesajları ve hattı teknik incelemeye alan ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumcu dükkanından alınan imitasyon 8 cumhuriyet altınını aileye verdi.

FİDYE İSTEYEN KENDİSİ ÇIKTI

Aile, altınları belirtilen adrese bırakırken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Altınları almaya gelen şüpheli yakalandı. Şüphelinin İ.E. olduğu tespit edildi.

Emniyete götürülen İ.E.'nin ifadesinde, "Borçlarım vardı, mecbur kaldım" diyerek suçunu itiraf ettiği bildirildi. Şüpheli hakkında 'Suç uydurma' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
