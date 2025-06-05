Kaçan Kurbanlık Boğa Çukura Düştü, Kepçe ile Kurtarıldı
Rize'nin Erenköy'de kurbanlık boğa sahibinden kaçtıktan sonra çukura düştü. Ekipler, boğayı kepçe yardımıyla kurtardı. Kurtarma anı cep telefonuyla kaydedildi.
Rize'de sahibinin elinden kaçtıktan sonra çukura düşen kurbanlık boğa, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Merkeze bağlı Erenköy'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, bir süre koştuğu çay ekili bahçedeki çukura düştü.
Hayvan sahipleri, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, halat yardımıyla kepçeye bağladıkları boğayı bulunduğu yerden kurtardı.
Boğanın iş makinesiyle kurtarılma anı, cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel