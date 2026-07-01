Haberler

Deniz Altında Türk Bayrağıyla Kabotaj Bayramı Kutlaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, deniz altında Türk bayrağı açılarak kutlandı.

ANTALYA'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, deniz altında Türk bayrağı açılarak kutlandı.

Antalya'da faaliyet gösteren Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Antalya açıklarında dalış etkinliği düzenledi. Tarihi, milli ve manevi değerleri yaşatmak amacıyla 2014 yılında kurulan topluluk, bu yıl Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 100'üncü yılı dolayısıyla deniz altında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Etkinlik, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkını simgeleyen Kabotaj Kanunu'nun 100'üncü yılına dikkati çekmek amacıyla 'Mavi Vatan'ın 100 Noktasında 100 Dalış' sloganıyla gerçekleştirildi. Dalış sırasında dalgıçlar, denizin derinliklerinde Türk bayrağı ve Kabotaj Bayramı'na özel hazırlanan pankartı açarak kutlama yaptı. Etkinlik, hem su altı kamerası hem de dron ile kaydedildi.

Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü (ANTSAK) Yönetim Kurulu üyesi Alim Tuğ, "Kabotaj fikri ve ruhunun devamı olan bugünkü Mavi Vatan fikrini özümsüyor ve fikir babası Sayın Cem Gürdeniz'i sevgi ile selamlıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimizi ve emeği geçen herkesi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Haber- Kamera: Aysu DURSUN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan açıklama var
MR'a giren Talisca'nın son durumu belli oldu

Talisca'nın sağlık durumu belli oldu
Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor

Yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

Görüntü Ümraniye'den! Bir anda atölyeye dalıp genci taciz etti
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı

İstanbul'da 3 ay sürecek yasak! Satışı ve kullanımı durduruluyor
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı

Arabayla yaklaşıp "Müziğin sesini kıs" dedi, sonrasında film koptu
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor

Deprem etkisi yaratan kulis! CHP'nin kalesi AK Parti'ye geçiyor