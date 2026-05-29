Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İstanbul'un fethinin 573. yılını kutladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İstanbul'un fethinin 573. yılını NSosyal hesaplarından yaptıkları paylaşımla kutladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın inancı, kararlılığı ve liderliğiyle gerçekleşen İstanbul'un fethinin tarihin akışını değiştiren, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan eşsiz bir zafer olduğunu belirtti.

Fetihle birlikte İstanbul'un adaletin, ilmin, hoşgörünün ve medeniyetin merkezi haline geldiğini kaydeden Gürlek, İstanbul'un asırlar boyunca farklı inanç ve kültürlerin huzur içinde bir arada yaşadığı örnek bir şehre dönüştüğünü vurguladı.

Gürlek, "Bu kutlu fethin yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han'ı, Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olan kahraman ordumuzu ve fethin tüm neferlerini rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

"Tarihin akışını değiştiren irade"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'un fethinin 573. yılını kutlayarak, "Biz, çağ kapatıp çağ açan hamleleri, çağının ötesine geçen fikirleri ve tarihin akışını değiştiren iradeyi ecdadımızdan öğrendik." ifadelerine yer verdi.

Göktaş, yıl dönümünde fethi gerçekleştiren kahramanları rahmet ve minnetle andı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Çağ açıp çağ kapatan zafer" başlıklı paylaşımında fethin yıl dönümünü kutlayarak, "Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve ordusunu rahmetle, minnetle anıyorum." ifadelerini kaydetti.

İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ecdadın, İstanbul semalarına adalet, merhamet ve hoşgörü bayrağını diktiğini vurguladı.

Çiftçi, tarihi mirası korumanın önemine dikkati çekti, bu mirası gelecek nesillere aynı şuur ve sorumlulukla taşımanın temel görev olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi, Fatih Sultan Mehmet ve Akşemseddin başta olmak üzere fethe omuz veren tüm kahramanları rahmetle yad etti, milletin birlik ve beraberliğinin daim olması temennisinde bulundu.

"Medeniyetin yükselişine yön veren büyük bir dönüm noktası"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un fethinin yalnızca bir şehrin kazanılması değil, dünya tarihinin akışını değiştiren ve bir medeniyetin yükselişine yön veren büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Han'ı, fethe omuz veren kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise şunları kaydetti:

"Henüz 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmed Han, taşıdığı büyük mefkure ile İstanbul'u fethederek tarihin akışını değiştirdi. Bugün bizim en büyük sorumluluğumuz aynı ruhu yarınlara taşımaktır. Evlatlarımızın kalbine geçmişin ihtişamlı destanları ile birlikte o destanları yazdıran öz güveni, medeniyet şuurunu ve milletine karşı duyduğu sorumluluk hissini de nakşetmeye gayret ediyoruz.

Biliyor ve inanıyoruz ki, köklerinden güç alan, tarihini iyi bilen ve yüzünü geleceğe dönmüş bir nesil, Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü teminatıdır. Bu vesileyle, İstanbul'u medeniyetimizin ebedi başkenti kılan cennetmekan Fatih Sultan Mehmed Han'ı ve onun muzaffer ordusunun aziz neferlerini rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Kutlu fethin 573'üncü yıl dönümü mübarek olsun."

Paylaşımında "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." hadisi şerifine yer veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Azmi ve dehasıyla bu aziz şehri medeniyetimizin göz bebeği kılan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.