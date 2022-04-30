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Kabil'deki bombalı saldırıda 1 kişi öldü

AA - Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel
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Kabil'deki bombalı saldırıda 1 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Dehburi Kavşağı'nda bir yolcu minibüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Zadran, saldırıda 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dün de Kabil'in Seh Rahai Alauddin bölgesinde bir camide cuma namazı sonrası düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybetmişti.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Kabil, Güncel, Haberler

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