Kabe'de 24 saat temizlik

Her yıl milyonlarca Müslüman'ın hac ve umre için ziyaret ettiği Kabe-i Muazzama'da temizlik çalışmaları, hac dolayısıyla artan kalabalığa rağmen 24 saat aralıksız devam ediyor.

Hac günlerinin yaklaşmasıyla Kabe'de ziyaretler yoğunlaştı. Binlerce Müslüman, Allah'ın emrini yerine getirmek ve İslam peygamberinin izinde olduğunu ifade etmek için Mekke'ye akın ediyor.

Günün her saatinin tıklım tıklım dolu olduğu tavaf alanı ve Mescid-i Haram, hacı adaylarının bu kutsal vazifeyi daha sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri için sürekli temiz tutuluyor.

Kabe'nin temizlik işlerinde ağırlıklı olarak Pakistan, Bangladeş veya Hindistanlı Müslümanlar çalışıyor.

Yüzlerce temizlik işçisinin 24 saat boyunca vardiyalar halinde çalıştığı Kabe'de temizlik işleri, hiç aksatılmadan yerine getiriliyor. Mekke'de Mescid-i Haram'ın temizliği profesyonel şekilde yapılıyor. Temizlik sırasında en çok üzerinde durulan husus ise ibadetlerin aksamaması.