Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza

Güncelleme:
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirilmektedir.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
500
