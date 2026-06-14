Kabak kemanenin 'kültürel miras taşıyıcısı' Taşkın Tuncer, yeni ustalar yetiştirmek istiyor

Kökeni Orta Asya'ya dayanan kabak kemanenin "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanlı ustası Taşkın Tuncer, bu önemli kültürel mirası yaşatmak için bilgi ve tecrübesini aktaracak çıraklar arıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Tuncer'in bağlama ve halk oyunlarına ilgisi lise döneminde başladı. Halk oyunları yarışmalarında kemane eğitmeni Özgür Çelik'in icrasından etkilenen Tuncer, kabak kemaneye yöneldi.

Bu alanda kendisini akademik yönden de geliştirmek isteyen Tuncer, 2002 yılında konservatuvara girmeye karar verdi. O dönem geleneksel kabak kemane bulmakta güçlük yaşayan Tuncer, Hasır Pazarı'ndan aldığı enstrümanla Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda icra sınavına katılmak istedi. Tuncer, kabak kemanenin telinin kopması nedeniyle sınava giremedi.

Yaşadığı talihsiz olay, Tuncer'i bu enstrümanın yapılış sürecine yönlendirdi.

Bir yandan otelde çalışan Tuncer, bir yandan da hobi olarak kabak kemane yapımını öğrenmeye başladı. Hobisini zamanla kazanca dönüştüren Tuncer, otelciliği bırakıp 2018 yılında kendi dükkanını açtı. Tuncer, 16 metrekarelik dükkanında yaptığı kabak kemaneleri meraklılarına ulaştırıyor.

Tuncer, ustalığıyla 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanını aldı.

"Müzik aleti sizi ortak bir noktaya kavuşturuyor"

Taşkın Tuncer, AA muhabirine, kabak kemanenin yapımı çok zor enstrümanlardan olduğunu söyledi.

Kemane yapımının kurutulan su kabağının işlenerek enstrümanın gövdesi oluşturulmasıyla başladığını anlatan Tuncer, gövdenin deriyle kaplanmasının ardından sap, burgu ve tellerin monte edildiğini, akort işlemlerinin tamamlanmasıyla enstrümanın çalmaya hazır hale geldiğini ifade etti.

Her kabağın enstrümana dönüştürülemediğini kaydeden Tuncer, "Bunun ölçülendirilmesi, boyutları bizim için çok önemli. 3 bin tane kabak içerisinden 50 ya da 100 tane kabak kemane yapabiliriz." diye konuştu.

Tuncer, kabak kemaneyi çok sevdiğini, kabak kemane sayesinde birçok ülkeyi gezme fırsatı bulduğunu, yeni insanlarla tanıştığını kaydetti.

Müzik aletinin ortak bir dil oluşturduğunu dile getiren Tuncer, şöyle konuştu:

"Elinizde herhangi bir müzik aleti bulunduğu zaman dünyanın herhangi bir yerinde aynı dili konuşabiliyorsunuz aslında. Yani o coğrafyanın dilini bilmenize gerek yok. Müzik aleti sizi ortak bir noktaya kavuşturuyor. Ben bu kabak kemane sayesinde değişik ülkelere de ulaştım."

Çırak sorunu

Taşkın Tuncer, kabak kemanenin kültürel bir öğe olarak yaşatılmasına olan inancını dile getirerek, "Bayrağı teslim edebileceğim, 'yardımcım' ya da 'çırak' diyebileceğim hiç kimseye ulaşamıyorum. Destek vermeme, bu anlamda katkı sağlayacağımı düşünmeme rağmen enstrüman yapımcılığına dair bir girişimde bulunan kimseyi görmedim." ifadelerini kullandı.

Tuncer, çırak bulmak için halk eğitim merkezinde bir dönem eğitmenlik yaptığını ancak burada da yeteri ilgi bulamadığını söyledi.

Yeni neslin kabak kemane yapımına ilgisizliğinin teknoloji çağıyla ilgili olduğunu ifade eden Tuncer, bilgisayar, tablet gibi teknolojik araçlarla oynayan çocukların geleneksel sanatlara ilgi duymadığını düşündüğünü dile getirdi.???????