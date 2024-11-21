Juba Büyükelçisi Ergin, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit'e güven mektubunu sundu

Türkiye'nin yeni Juba Büyükelçisi Metin Ergin, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'e güven mektubunu sunarak görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Mayardit, Büyükelçi Ergin'i başkent Juba'daki Cumhurbaşkanlığında kabul etti.

Ergin, kabulde, Mayardit'e güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Ergin, görüşmenin ardından AA muhabirine, Mayardit'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en yakın dostları arasında gördüğünü söylediğini aktardı.

Türkiye ile Güney Sudan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için kararlı olduklarını dile getiren Ergin, ulusal ve uluslararası alanda da Sudan ve Güney Sudan'ın geçirdiği bu zor dönemde yanlarında olmak için çalışacaklarının altını çizdi.