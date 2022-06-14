Joker 2 filmi için büyük Harley Quinn sürprizi!

Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı Joker filmi büyük beğeni toplamış ve gözler ikinci filme çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde filmin yönetmeni Todd Philips yaptığı bir Instagram paylaşımı ile ikinci filmin ismini paylaştı. Şimdi ise yeni film ile ilgili büyük bir iddia ortaya atıldı.

Lady Gaga, Harley Quinn rolünü üstlenecek

Gelen bilgilere göre Oscar ödüllü Lady Gaga, Joker 2 filmi için Harley Quinn rolünü üstlenecek. Yapılan iddialara göre Lady Gaga ile bu rol için görüşmeler sürüyor. Harley Quinn rolü için Lady Gaga'nın tercih edilmesi ile Joker: Folie à deux filminin bir müzikal olacağı da konuşulmaya başlandı.

Joker'in ikinci filmi geliyor: İsmi açıklandı!

Bilindiği gibi Suicide Squad serisinde Harley Quinn rolünü Margot Robbie üstlenmişti. Yeni filmde bu rolü Lady Gaga'nın oynaması Joker'in farklı bir evrende olacağı anlamına geliyor. Eğer bu durum gerçekleşirse Robert Pattinson'un Batman'i ve Joaquin Phoenix'in Joker'ini bir arada göremeyeceğiz.

2019 yılında vizyona giren Joker filmi büyük bir sükse yapmıştı. Bu bağımsız film o kadar başarılı oldu ki, devam filmi de kaçınılmaz oldu. Geçtiğimiz günlerde filmin yönetmeninin Instagram paylaşımı ise sinemaseverleri oldukça memnun etti. Filmin isminin açıklanmasının ardından şimdi de Lady Gaga haberleri ile heyecan bir kat daha artmış durumda.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, bilinen adıyla Lady Gaga farklı tarzı ve şarkıları ile tanınıyordu. Sonrasında ise oyunculuğa da adım atan Gaga, A Star is Born filmi ile büyük beğeni topladı. Oynadığı rol ile Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen Gaga, bu filmde seslendirdiği Shallow şarkısı ile En İyi Orijinal Şarkı dalında Oscar kazanmayı başardı.

Henüz Joker: Folie à deux filmi hakkında bildiklerimiz oldukça sınırlı. Ancka ilk filmin başarısının ardından beklentilerin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım Scott Silver ve Todd Phillips nasıl bir Joker devam filmi ile karşımıza çıkacak.

Peki siz Joker 2 filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Lady Gaga, Harley Quinn için doğru karar olur mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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