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Güney Afrika'da köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri patladı: 10 kişi öldü

Güncel Haberler

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, bir akaryakıt tankeri köprü altında sıkıştı. Köprüden kendini kurtarmaya çalışan tanker, sürtünme sonucu bomba gibi patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, bir akaryakıt tankerinde patlama meydana geldi. Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Johannesburg'un Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patladı.

JOHANNESBURG - Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 10 kişi öldü (2)

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü olayda, aralarında itfaiye görevlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle yakındaki bir hastanede de hasar oluştu.

JOHANNESBURG - Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 10 kişi öldü (2)

JOHANNESBURG - Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 10 kişi öldü (2)

JOHANNESBURG - Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 10 kişi öldü (2)

Kaynak: AA / Güncel

Güney Afrika Johannesburg Güncel Haberler

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