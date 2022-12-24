Güney Afrika'da köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri patladı: 10 kişi öldü Güncel Haberler Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, bir akaryakıt tankeri köprü altında sıkıştı. Köprüden kendini kurtarmaya çalışan tanker, sürtünme sonucu bomba gibi patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, bir akaryakıt tankerinde patlama meydana geldi. Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Johannesburg'un Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patladı. 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İlk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü olayda, aralarında itfaiye görevlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle yakındaki bir hastanede de hasar oluştu. Kaynak: AA / Güncel Güney Afrika Johannesburg Güncel Haberler

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