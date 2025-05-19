Joe Biden'a Agresif Prostat Kanseri Teşhisi Koyuldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden'a 'agresif' prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi. Biden'ın ofisi, sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, prostat nodülü bulunması üzerine muayene edildiğini ve 16 Mayıs'ta teşhis konduğunu açıkladı. Biden'ın Gleason skoru 9 olarak belirlendi ve tedavi seçenekleri üzerinde ailesiyle görüşüyor.
Eski ABD Başkanı Joe Biden'a "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi.
Biden'ın ofisinden, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Biden'a "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu belirtildi.
Biden'ın geçen hafta idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunması üzerine doktorlar tarafından muayene edildiği aktarılan açıklamada, kendisine 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri teşhisi konulduğu ifade edildi.
Açıklamada, kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı kaydedildi.
Biden'ın tedavi seçeneklerini ailesiyle görüştüğü ve kısa zamanda tedaviye başlanacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.