Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürmekle suçlandı

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası William Stevenson, 64 yaşındaki karısını öldürmekle suçlandı. Stevenson, Delaware'de birinci derece cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı ve 500 bin dolar kefalet ödeyemediği için tutuklu kalıyor.

CNN'in haberine göre, 77 yaşındaki Stevenson eşi Linda'nın ölümüne ilişkin birinci derece cinayet suçlamasıyla Delaware eyaletine bağlı New Castle County'de gözaltına alındı.

Cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan William Stevenson'ın, 500 bin dolar kefalet ödeyememesi nedeniyle Howard Young Cezaevinde tutuklu bulunduğu bildirildi.

Polis 28 Aralık'ta aile içi tartışma ihbarı üzerine gittikleri evde Linda Stevenson'ı bilinci kapalı şekilde bulmuştu.

William Stevenson, Jill Biden ile 1970-1975 yılları arasında evliydi. Jill Biden, 2019 yılında yayımlanan anı kitabında bu evliliğe atıfta bulunarak, "Geriye dönüp bakıldığında bu ilişki bir gençlik hatası gibi görünebilir. Ancak bir zamanlar birbirimiz için yaratıldığımıza gerçekten inanıyordum." ifadelerini kullanmıştı.

