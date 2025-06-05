Jeremy Corbyn'den Gazze İçin Bağımsız Kamu Soruşturması Talebi

Jeremy Corbyn'den Gazze İçin Bağımsız Kamu Soruşturması Talebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin İngiltere'nin rolünün araştırılması amacıyla Jeremy Corbyn tarafından parlamentoya sunulan yasa tasarısı, hükümetin İsrail ile olan askeri, ekonomik ve siyasi işbirliğini incelemeyi öngörüyor.

İsrail'in Gazze soykırımında İngiltere'nin suç ortaklığının araştırılması için bağımsız kamu soruşturması talep eden yasa tasarısını parlamentoya sunan iktidardaki İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn, olası soruşturmanın, hükümetin İsrail ile askeri, ekonomik veya siyasi işbirliğine odaklanacağını bildirdi.

Corbyn, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ülkesinin rolünün araştırılması için bağımsız kamu soruşturması talep eden yasa tasarısını İngiltere Parlamentosu'na sundu.

Tasarının yasalaşması durumunda, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana İngiltere hükümetinin İsrail ile "askeri, ekonomik veya siyasi işbirliğine" ilişkin soruşturma başlatılacak.

İngiliz milletvekili Corbyn, söz konusu yasa tasarısının detayları ve tasarıya ilişkin beklentilerinin yanı sıra Gazze'deki insani krize ilişkin AA muhabirine konuştu.

Corbyn, "Bu yasa tasarısı, (Gazze'ye ilişkin) İngiliz politikası, İsrail'e silah tedariki, GKRY'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri üslerinin kullanımı, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararlarına uyulmaması ve parçaları olmadan uçamayan F-35 jetleri için İsrail'e bileşen tedarikinin devam etmesi konusunda bağımsız kamu soruşturması yapılmasını talep ediyor." dedi.

F-35 savaş uçaklarının bileşenlerinin yüzde 15'inin İngiltere'de üretildiğinin altını çizen Corbyn, jetlerin bileşenlerinin İsrail'e tedariğinin durdurulmasını talep ettiklerini belirtti.

Söz konusu yasa tasarısına büyük destek olduğuna işaret eden Corbyn, "Özellikle sokaktaki insanlardan ve ülkenin dört bir yanından, hatta dünyanın dört bir yanından aldığım e-postalarda büyük destek var." diye konuştu.

Jeremy Corbyn, İngiltere Parlamentosu milletvekillerine de seslenerek, "Umarım milletvekilleri bu desteği fark ederler. Seslerini duyurma ve sayılarını gösterme fırsatları var." dedi.

"Tarih, bir şeyler yapabilecekken hiçbir şey yapmayanları yargılayacak"

Corbyn, Gazze'de akan kanın durdurulması için dünyaya çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Dünyaya mesajım şudur: 21. yüzyılın bu dönemi, canlı yayında çocukların açlıktan öldüğünü, hastanelerde anestezi eksikliğini, yaraları temizlemek için gerekli malzemeler, antiseptikler ve tüm temel ihtiyaçların eksikliği nedeniyle insanların öldüğünü izlediğimiz dönem olarak tarihe geçecek ve sadece birkaç kilometre ötede, ihtiyacınız olabilecek tüm yiyecek, su, elektrik ve ilaçlar var. 2 milyon insanın hayatının yok edilişine tanıklık ediyoruz. Bu insanların 61 bini zaten öldü. Bu utanç verici ve tiksindirici bir durum. Tarih yargılayacak. Tarih, bir şeyler yapabilecekken hiçbir şey yapmayanları yargılayacak."

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı

Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi

6 yıldır süren seçim husumeti! Kan gövdeyi götürdü
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor

Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor
Naci Görür: Ege'deki deprem KAF'ın kuzey kolunda, İstanbul'u tetikleyebilir

Ege depremi sonrası Görür'den korkutan açıklama! Bir kenti işaret etti
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.