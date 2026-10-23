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Jeoloji Mühendisleri Odası, Zonguldak patlamasında ihmallerin araştırılmasını istedi

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Jeoloji Mühendisleri Odası, Zonguldak patlamasında ihmallerin araştırılmasını istedi
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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Zonguldak'ın Gelik beldesindeki kömür ocağı patlamasına ilişkin açıklamasında, tehlike durumunda üretimin durdurulduğu bir çalışma düzeni kurulmasını istedi. Oda, olayın nedenleri ve olası ihmallerin araştırılmasını istedi.

(ANKARA)- TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Zonguldak'ın Gelik beldesindeki kömür ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, işçi sağlığı ve iş güvenliğini esas alan, tehlike durumunda üretimin durdurulduğu ve etkin kamusal denetimin uygulandığı bir çalışma düzeni kurulması gerektiğini belirterek, olayın nedenleri ve olası ihmallerin araştırılması çağrısında bulundu.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kömür ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yaşamını yitiren emekçilerin ailelerine ve madencilik camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

"JEOLOJİ BİLİMİ, ÇALIŞANLARIN YAŞAM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DA VAZGEÇİLMEZDİR"

Yeraltı kömür işletmeciliğinde jeolojik araştırmaların önemine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yeraltı kömür işletmeciliğinde jeoloji bilimi, yalnızca kömür rezervinin belirlenmesi için değil, çalışanların yaşam güvenliği açısından da vazgeçilmezdir. Kömür damarlarının, fay ve kırık sistemlerinin, kayaç özelliklerinin ve yeraltı suyu koşullarının araştırılması; gaz birikimi, ani gaz boşalması, göçük ve su baskını tehlikelerinin değerlendirilmesinin temelini oluşturur.

Jeolojik araştırmalar üretim boyunca güncellenmeli; elde edilen veriler havalandırma, gaz izleme, tahkimat ve işletme kararlarına yansıtılmalıdır. Jeoloji mühendisleri ile ilgili mühendislik disiplinlerinin birlikte ve etkin çalışması sağlanmalıdır."

"OLASI İHMALLER VE SORUMLULUKLAR ORTAYA ÇIKARILMALI"

Jeoloji mühendisleri ve ilgili diğer disiplinlerin yeterli sayıda, etkin ve mesleki bağımsızlık içinde görev yapmasının sağlanması istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak çağrımız açıktır: Yeraltı kömür işletmelerinde jeolojik ve jeoteknik araştırmalar üretimin ayrılmaz parçası haline getirilmeli; jeoloji mühendisleri ve ilgili diğer disiplinlerin yeterli sayıda, etkin ve mesleki bağımsızlık içinde görev yapması sağlanmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini esas alan, tehlike durumunda üretimin durdurulduğu ve etkin kamusal denetimin uygulandığı bir çalışma düzeni kurulmalıdır. Olayın nedenleri bütün yönleriyle araştırılmalı, olası ihmaller ve sorumluluklar ortaya çıkarılarak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmalıdır.

Hiçbir üretim hedefi ve ekonomik gerekçe, insan yaşamından daha değerli değildir."

Kaynak: ANKA
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