Jeolog Fahri Çelik'ten su kuyusu müjdesi

Çelik: "Depremlerin meydana getirdiği kayma su kuyularının yerini değiştirdi"

MARDİN - Asrın felaketi olan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremden sonra su kuyusu bozulan çiftçiye Jeolog Fahri Çelik'ten müjdeli haber geldi. Çelik, "Depremlerin meydana getirdiği kaymalar su kuyularının yerini değiştirdi, yapılacak çalışmalarla bu kuyulara yeniden kavuşulabilecektir" dedi.

Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, Gaziantep, Hatay ve Mardin olmak üzere zemin jeolojik olarak tek parça değilse belirli bir birimini kaydırdığı için bu kuyuların yerinin değiştiğini söyledi. Deprem bölgesindeki hiçbir suyun kaybolmadığını dile getiren Çelik, sadece suların yerinin değiştiğini dile getirdi.

Çelik; depremlerden sonra su kuyularının 7 metre güneye, 3 metre de doğuya kaydığını ve aynı yere sondaj yapıldıktan sonra eski haline dönebileceğini kaydetti. Çelik, "Kuyusu bozulmuş olan çiftçilerin dalgıçlarını acil olarak çıkarmaları ve bozulan sondaj kuyularının üstüne sondaj yapmamaları gerekmektedir. Bunun yerine jeoloji mühendislerinden yardım alınarak yeni bir su kuyusu açmak için çalışma başlatılmalıdır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde çitfçiler eski su kuyularına kavuşabilecektir" diye konuştu.