Jeffrey Epstein'in Doğum Günü Defterinde Bill Clinton'ın Mesajı Ortaya Çıktı

Kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein için hazırlanan doğum günü defterinde eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın mesajının da yer aldığı ortaya çıktı.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, 2003 yılında Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in hediye olarak hazırladığı doğum günü defterinde ilginç bir ismin kutlama mesajı bulunuyor.

Doğum günü defterinin hazırlanmasına tanıklık edenler, Maxwell'in bu özel hediye için Clinton ve diğer ünlü isimlerin mektuplarını göndermelerini çok istediğini belirtti.

Defterde eski ABD Başkanı Clinton'ın kendine özgü el yazısıyla tek paragraflık doğum günü mesajında, "Öğrenme ve bilme, maceralar ile geçen onca yıl boyunca bu kadar uzun süre dayanmak, ayrıca çocuksu merakını, fark yaratma arzusunu ve arkadaşlarının tesellisini korumak güven verici değil mi?" ifadeleri yer aldı.

Clinton'ın sözcüsü, WSJ tarafından incelenen doğum günü mesajı konusunda yorum yapmayı reddetti.

Sözcü, Clinton'ın, 2019'da tutuklanmasından 10 yıldan fazla süre önce Epstein ile ilişkilerini kestiğini ve işlediği iddia edilen suçlardan haberinin olmadığını belirten önceki açıklamayı hatırlattı.

Öte yandan, WSJ tarafından incelenen belgelere göre, Clinton'ın yanı sıra Başkan Donald Trump, Wall Street milyarderi Leon Black, moda tasarımcısı Vera Wang ve medya patronu Mort Zuckerman'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 60 kişilik grup da defterde mektuplarıyla yer aldı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt ise "Wall Street Journal, Başkan'ın hiç yazmadığı, ellerinde bile olmayan, iddia edilen bir mektupla ilgili ABD Başkanı hakkında bir başka iftira niteliğinde haber yazıyor." ifadesiyle Trump'ın kutlama mesajının da bu defterde yer aldığı iddiasını reddetmişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktarmıştı.

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

WSJ gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.