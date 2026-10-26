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Japonya ve Finlandiya savunma teçhizatı ve teknoloji transferi anlaşması imzaladı

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Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, Tokyo'da savunma teçhizatı ve teknolojisi transferi anlaşması imzaladı. Anlaşma, ortak araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetleri ile bu alanlardaki transferlere yasal çerçeve oluşturacak.

Japonya ve Finlandiya'nın, güvenlik ve savunma işbirliğini güçlendirmek amacıyla savunma teçhizatı ve teknolojisi transferi anlaşması imzaladığı bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, başkent Tokyo'da Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile görüştü.

Görüşmede Motegi ve Hakkanen, güvenlik ve savunma işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir savunma teçhizatı ve teknolojisi transferi anlaşması imzaladı.

Anlaşma, ortak araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetleri ile bu alanları kapsayan transferlere ilişkin yasal bir çerçeve oluşturacak.

Görüşmede konuşan Motegi, "Avrupa-Atlantik ile Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliğinin birbirinden ayrılamaz" olduğunu belirtti ve Finlandiya için "ilkeleri paylaşan stratejik bir ortak" nitelendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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