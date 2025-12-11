Japonya ve Abd, Japon Denizi Üzerinde Ortak Hava Tatbikatı Düzenledi

TOKYO, 11 Aralık (Xinhua) -- Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri, çarşamba günü ABD ordusu ile Japon Denizi üzerinde ortak hava tatbikatı düzenledi.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada Japonya Genelkurmay Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre tatbikata Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait 3 F-35 ve 3 F-15 olmak üzere 6 savaş uçağı ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 B-52 bombardıman uçağının katıldığı belirtildi.