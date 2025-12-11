Japonya ve Abd, Japon Denizi Üzerinde Ortak Hava Tatbikatı Düzenledi
Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri ile ABD ordusu, Japon Denizi üzerinde ortak bir hava tatbikatı düzenledi. Tatbikatta toplam 8 savaş uçağı yer aldı.
TOKYO, 11 Aralık (Xinhua) -- Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri, çarşamba günü ABD ordusu ile Japon Denizi üzerinde ortak hava tatbikatı düzenledi.
Japonya Savunma Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada Japonya Genelkurmay Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre tatbikata Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait 3 F-35 ve 3 F-15 olmak üzere 6 savaş uçağı ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 B-52 bombardıman uçağının katıldığı belirtildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel