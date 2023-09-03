Japonya, Ürdün'e 106,5 milyon dolarlık kalkınma kredisi sağlayacak

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Ürdün'le, 106,5 milyon dolarlık kalkınma kredisi için 2 anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Ürdün'le, 106,5 milyon dolarlık kalkınma kredisi için 2 anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Resmi temasları kapsamında Ürdün'ü ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, başkent Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Hayaşi, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, stratejik diyalog turu çerçevesinde Ürdün'ü ziyaret ettiğini belirtti.

İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkilerinde ilerleme kaydedildiğini ifade eden Hayaşi, Ürdün'e biri 100 milyon dolar, diğeri 6,5 milyon dolar değerinde kalkınma kredisi sağlamak için 2 anlaşma imzaladıklarını kaydetti.

Hayaşi, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden radyoaktif atık suyun boşaltılmasına ilişkin de "Atık suyun tahliyesinin uluslararası standartlara göre olacağını ve Japonya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yakın işbirliğini sürdüreceğini" söyledi.

Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına 24 Ağustos'ta başlandığı bildirilmişti.

Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.

Ürdün Dışişleri Bakanı

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de Japon mevkidaşı ile Filistin topraklarındaki gelişmeler ve Suriye sorununu ele aldıklarını söyledi.

Konuk Bakan'la Filistin'deki gerilime son verilmesi için harcanan çabaları ve iki devletli çözüme dayalı barış müzakerelerinin başlatılması meselesini görüştüklerini ifade eden Safedi, Ürdün'ün müttefik ülkelerle beraber Suriye sorunun Birleşmiş Milletler kararları temelinde çözüme kavuşturulması için çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.