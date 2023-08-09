Japonya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü Ziyaret Etti

Japonya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı heyeti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret ederek, potansiyel iş birliği ve ortak projeler hakkında istişareler gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremin yol açtığı hasarları yerinde incelemek ve bir dizi temasta bulunmak üzere şehre gelen Japonya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (JICA) heyetini misafir etti. Potansiyel iş birliği ve ortak projelerin istişare edildiği toplantıda Güngör, şehirde yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin de heyete bilgiler aktardı. Ziyaret ve destekleri için JICA heyetine teşekkür eden Başkan Güngör, "Deprem sonrası süreçte yurt içinden ve yurt dışından birçok kurum ve kuruluş hem maddi hem manevi olarak yanımızda oldu. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün de Japonya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı heyetini misafir ederek şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak iş birliği faaliyetleri hakkında ön bir toplantı gerçekleştirdik. Şehrimizin imarı ve inşası noktasında gerçekleştirilecek projelere ilişkin istişarelerde bulunduk. Destekleri için JICA heyetine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ