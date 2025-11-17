Japonya, Tayvan İle İlgili Diplomatik Gerilimi Azaltmak İçin Çin'e Heyet Gönderdi

Japonya Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin, Başbakan Takaiçi Sanae'nin Tayvan ile ilgili sözleri üzerine yaşanan diplomatik gerilimi azaltmak amacıyla Çin'e gittiği bildirildi.

Kyodo ajansının konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Başkanı Kanai Masaaki, yarın yapılması planlanan görüşmede Çinli yetkililerle bir araya gelecek.

Çin ile diplomatik gerginliklerin arttığı dönemde gerçekleşecek ziyaret kapsamında Kanai'nin, Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözlerinin, 1972 ortak bildirisinde yer alan ve Japonya'nın "Çin Halk Cumhuriyeti'ni, Çin'in tek meşru hükümeti" olarak tanıyan resmi tutumunda bir değişiklik anlamına gelmediğini iletmesi bekleniyor.

Japonya Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in tavrının iki ülke liderlerinin 31 Ekim'de Güney Kore'deki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi marjında vardıkları "stratejik ve karşılıklı yarar sağlayan ilişki" ile "yapıcı ve istikrarlı bağlar" mutabakatıyla çeliştiğini belirtti.

Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisinin 16 Kasım'da Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği adaların açıklarında Japonya kara sularına girdiğine işaret eden Kihara, "Bu, uluslararası hukukun ihlalidir. Diplomatik kanallar aracılığıyla güçlü bir protesto notası vererek gemilerin derhal ayrılmaları çağrısında bulunduk." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Global Times gazetesinin haberine göre Çin'in Tokyo Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Pekin'in Tayvan Boğazı'nın iki yakasının barışçıl yeniden birleşmesi için çaba göstermeye hazır olduğu ancak güç kullanımından vazgeçme sözü vermeyeceği ve Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik ayrılıkçı faaliyetlere müsaade etmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, Japonya'nın, Çin'in yeniden birleşme davasına müdahale etmeye ya da hayatta kalmayı tehdit eden bir durum bahanesiyle Tayvan Boğazı'ndaki duruma silahlı müdahalede bulunmaya kalkışması halinde Çin'in bu duruma güçlü karşılık vereceği kaydedildi.

Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Başbakan Takaiçi, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'te düzenlenen oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik askeri müdahalenin Japonya için "varlığını tehdit eden durum" olarak görüleceğini ifade etmişti.

Japonya'nın 2015 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'nda "varlığını tehdit eden durum", ülkenin müttefiklerine yönelik, Japonya'ya da varoluşsal tehdit oluşturan silahlı saldırı anlamına geliyor. Ülke bu durumda "öz savunma güçleri" olarak adlandırdığı silahlı kuvvetlerini görevlendirebiliyor.

Takaiçi, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.