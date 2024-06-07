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Japonya, Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle barış anlaşması müzakerelerini durdurdu

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Japonya, Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği destek gerekçesiyle barış anlaşması müzakerelerinin sürdürülmesi için şartların hazır olmadığı mesajını kabul etmediğini bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Japonya'nın Ukrayna'daki tutumunun değişmesi gerektiği değerlendirmesi gündemde.

Japonya, Rusya'nın, İkinci Dünya Savaşı sonrası iki ülke arasında başlatılan barış anlaşması müzakerelerin sürdürülmesi için, Tokyo'nun Ukrayna'ya verdiği destek gerekçesiyle şartların hazır olmadığı mesajının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin, İkinci Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması müzakereleri için Japonya'nın "Ukrayna'daki savaşa ilişkin tutumunun değişmesi gerektiği" değerlendirmesi gündemde.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Tokyo-Moskova arasında karşılıklı müzakerelerin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlattığı Şubat 2022'de durduğunu bildirdi.

" Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, uluslararası düzeni temellerinden sarsan çirkin bir eylem" diyen Hayaşi, Putin'in, Japonya'ya yönelik ifadelerinin "tamamıyla kabul edilemez" olarak niteledi.

Moskova'nın, müzakerelerin sürdürülmemesine yönelik Tokyo'yu suçlamasının "mantıksız" olduğunu kaydeden Hayaşi, Rusya ile "barış anlaşması imzalanması" politikasını sürdürdüklerini bildirdi.

Olası Kuril ziyareti

Hayaşi, Putin'in, Japonya'nın kuzey bölgesinde yer alan Güney Kuril Bölgesi'ni "Bir gün ziyaret etmekten çekinmeyeceği" değerlendirmesine yönelik, bu ziyaretin " Japonya'nın pozisyonuna ters düşeceğini" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg'da basın mensuplarına açıklamasında, Japonya ile İkinci Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması müzakerelerini sürdürmesi için koşulların şu an mevcut olmadığını belirtmişti.

Tokyo'yu, "Ukrayna'ya verdiği destek sayesinde ikili ilişkileri bozmakla" suçlayan Putin, ülkesinin "diyaloğa girmeyi reddetmediğini" ancak Japonya'nın "Ukrayna'daki savaşa ilişkin tutumunu değiştirmesi gerektiğini" söylemişti.

Kuril sorunu

Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda 1945'te, Rusya'yı Kamçatka Yarımadası'ndan Japonya'nın Hokkaido Bölgesi'ne uzanan ve Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran Kuril Adaları'nı ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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