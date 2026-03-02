Haberler

Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Japonya'nın güneyindeki Volkan Adaları bölgesinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. USGS, depremin 20 kilometre derinlikte ve yerel saatle 12.55'te gerçekleştiğini bildirdi. Can veya mal kaybı yaşanmadı ve tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerel saatle 12.55'te gerçekleştiğini duyurdu.

Derinliği 20 kilometre olarak kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 1250 kilometre güneyinde yer alan Volkan Adaları'nda sivil yerleşim bulunmadığı, yalnızca Iwo Jima Adası'nda askeri bir birliğin konuşlu olduğu belirtiliyor.

