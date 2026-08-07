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Dolphin Tayfunu Okinawa'yı Vurdu: Uçuşlar İptal

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Dolphin Tayfunu Japonya'nın Okinawa Adası'na yaklaşırken Naha Havaalanı kapatıldı, tüm uçuşlar iptal edildi. Saatte 144 km hıza ulaşan rüzgarlar nedeniyle 3 kişi yaralandı, 240 kişi tahliye edildi; bölge sakinlerine evde kalmaları tavsiye edildi.

Dolphin Tayfunu'nun Japonya'nın güneyine yaklaşması nedeniyle Okinava Adası'ndaki en büyük havaalanı kapatılarak tüm uçuşlar iptal edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Okinava Adası'nın kuzeyinde Dolphin Tayfunu'nun hızı saatte 144 kilometreye ulaştı.

Pazara kadar Okinava bölgesinde şiddetli rüzgar, şiddetli yağmur ve yüksek dalgaların görülmesi beklenirken, bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları tavsiye edildi.

Yetkililer, 70'li yaşlarındaki 3 kişinin tayfunun oluşturduğu rüzgarın neden olduğu kazalarda hafif yaralandığını, 240 kişinin tahliye merkezlerine sığındığını bildirdi.

Naha Havaalanı cuma günü için kapatılırken, Naha kalkışlı ve varışlı tüm iç hat ile dış hat uçuşları iptal edildi.

Kaynak: AA
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