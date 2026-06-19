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Japonya'da meclis, Filipinler ile savunma anlaşmasını onayladı

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Japonya, Çin'in artan bölgesel nüfuzuna karşı Filipinler ile savunma işbirliğini artırmayı hedefleyen Tedarik ve Karşılıklı Hizmetler Anlaşması'nı (ACSA) mecliste onayladı. Anlaşma, lojistik destek ve savunma ekipman tedarikini kapsıyor.

Japonya'da meclis, Çin'in artan bölgesel nüfuzu karşısında Filipinler ile arasında savunma işbirliğini artırmayı hedefleyen anlaşmayı onayladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve Filipinler ordusu arasında savunma işbirliği sağlayacak "Tedarik ve Karşılıklı Hizmetler Anlaşması" (ACSA) ulusal parlamentonun üst kanadı Danışman Meclisi'nde görüşüldü.

Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) ve Komeito Partisi'nin de destek verdiği oylama kabul edildi.

SDF ve Filipinler ordusu arasında güvenlik işbirliğini artırmayı hedefleyen ACSA hava taşımacılığı, üs inşaatı, mühimmat ve savunma ekipman tedariki dahil karşılıklı lojistik destek ve hizmet paylaşımlarını kapsıyor.

Böylelikle Doğu Asya ülkesi Japonya'nın, ACSA anlaşması imzaladığı ülke sayısı 11'e yükseldi.

Ulusal basında Çin'in Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi bölgelerinde nüfuzu karşısında ACSA'nın, Doğu Asya'da ABD'nin müttefikleri Japonya ve Filipinler arasında savunma işbirliğini artıracağına dikkati çekildi.

Ocak ayında Japonya ve Filipinler dışişleri bakanlarınca Manila'da imzalanan anlaşma, kabul edilmesi için iki ülkenin parlamentolarına sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
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