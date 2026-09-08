Japonya, Endonezya'daki orman yangınlarıyla mücadeleye 3 helikopterle destek verecek
Japonya'nın, Endonezya'daki orman yangınlarıyla mücadeleye 3 yangın söndürme helikopteriyle destek sağlayacağı bildirildi.
Japonya'nın, Endonezya'daki orman yangınlarıyla mücadeleye 3 yangın söndürme helikopteriyle destek sağlayacağı bildirildi.
Jakarta Globe gazetesinin Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) açıklamasına yer verdiği haberine göre, Japonya, "CH-47 Chinook" tipi 3 yangın söndürme helikopterini Endonezya'ya gönderecek.
Helikopterler, Batı Kalimantan eyaletindeki orman yangınlarının söndürülmesine yardım etmek üzere yarın göreve başlayacak.
Ülkede Batı Kalimantan, Orta Kalimantan, Güney Kalimantan, Riau, Jambi ve Güney Sumatra eyaletlerinde yangınlar devam ediyor.