İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 13 yıldır oturduğu koltuğu bırakıyor

İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) 2013 yılından bu yana tam 13 yıldır yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda oturan Erdal Bahçıvan, yaklaşan oda seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıkladı. İSO Odakule'de basın toplantısı düzenleyen Bahçıvan, kararı "kendi iradesiyle" aldığını öne sürerek görev süresi boyunca izlediği yönetim anlayışını savunmaya çalıştı.

KOLTUĞU DEVREDERKEN HALEFİNİ İŞARET ETTİ

Görev süresi boyunca kurum içi dengeleri elinde tutan Bahçıvan, veda açıklamasında da geleneksel vesayet anlayışını sürdürerek kendi adayını ilan etti. Seçim sürecine girilirken başkan adaylığını duyuran Ender Yılmaz’a açık destek vereceklerini ilan eden Bahçıvan, oda yönetimindeki etki alanını koruma çabası olarak yorumlanan adımıyla dikkat çekti.

KENDİSİ GİDİYOR AMA...

Yılmaz'ın kurumun marka değerini ileri taşıyacağını savunan Bahçıvan, böylece 13 yıllık iktidarının ardından yeni dönemdeki tercihini de sanayicilerin iradesine sunmadan önce bizzat belirlemiş oldu.

ODALAR TEPKİLERİN ODAĞINDA

Türkiye'de sanayi ve ticaret odalarında yıllardır değişmeyen yönetim yapıları ve koltukta uzun süre kalan başkanlar, üye tabanının ve kamuoyunun sert eleştirilerine hedef oluyor. Değişen küresel ekonomik konjonktüre ve teknolojik dönüşüme ayak uydurmakta yetersiz kalan bu yapıların, üyelerin sorunlarına çözüm üretmek yerine kurum içi dengeleri korumaya ve vesayet ilişkilerini sürdürmeye odaklandığı vurgulanıyor. Sandık ufukta göründüğünde helalleşme söylemleriyle koltuğu devreden veya halef tayin ederek etki alanını korumaya çalışan yönetim anlayışı; odaların temsil yetkisini, dinamizmini ve sanayiye yön verme misyonunu ciddi şekilde zedeliyor.

Kaynak: Haberler.com