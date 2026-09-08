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Şampiyonlar Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti

Şampiyonlar Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti Haber Videosunu İzle
Şampiyonlar Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti.

BAK VE ÜSTÜNDAĞ DA KABULDE YER ALDI

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da hazır bulundu.

ŞAMPİYONLUK KUPASIYLA HATIRA FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli voleybolcular ve beraberindeki heyetle bir süre görüştü. Buluşmada Avrupa şampiyonluğu kupası da yer alırken, kabulün ardından hatıra fotoğrafları çekildi.

Kaynak: Haberler.com
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