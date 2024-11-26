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Japonya'da Epsilon S Roketinin Motor Testi Sırasında Patlama Meydana Geldi

Japonya'da Epsilon S Roketinin Motor Testi Sırasında Patlama Meydana Geldi
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Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın Epsilon S roketinin motor testi sırasında çıkan yangın sonrası patlama yaşandı. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı. JAXA, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Japonya'da Epsilon S roketinin motoru test sırasında patladı

TOKYO - Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın geliştirdiği Epsilon S roketinin motor testi sırasında yangın çıkmasının ardından patlama meydana geldi.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın geliştirdiği Epsilon S roketinin motor testi bir kez daha korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. JAXA'dan yapılan açıklamaya göre, yerel saat ile 08.30'da Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nde yapılan ikinci kademe motoru yer testinin 49'uncu saniyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının hemen ardından patlama meydana gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Daha önce de patlama meydana gelmişti

Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz'da Akita eyaletindeki Noshiro Roket Test Merkezi'nde yapılan Epsilon S roketi ikinci kademe motor testi sırasında patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Rekabet gücünü artıracağı öngörülüyor

JAXA tarafından fırlatma roketi olarak 2007'de geliştirilmeye başlanan Epsilon serisi roketlerin, teknoloji yardımıyla işçilik ve fırlatma maliyetlerini azaltmak üzere tasarlandığı belirtiliyor. Katı yakıttan güç alan Epsilon serisi roketlerin, bilimsel araştırma amaçlı uyduları fırlatmak üzere daha önce Japonya tarafından tasarlanan M-V serisinin yerini aldığı biliniyor. Önceki Epsilon serisi roketlerin halefi olarak geliştirilen Epsilon S'in ise uydu fırlatma konusunda ülkenin rekabet gücünü artıracağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ERSOY - Güncel
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