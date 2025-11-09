Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusu olduğunu açıkladı. 6.8 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı. Öte yandan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı verdi.