Japonya, Çin'in Başkonsolosunu Protesto Etti

Japonya, Çin'in Osaka Başkonsolosu Şüe Cien'in, Tayvan'a ilişkin ifadelerinin ardından Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi "tehdit ettiği" sosyal medya gönderisi nedeniyle Çin'i protesto etti.

Kyodo ajansının haberine göre, Japon hükümetinden ismi paylaşılmayan bir yetkili, Çin'in Osaka Başkonsolosu Şüe Cien'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaşım yaptığını ifade etti.

Bu paylaşımda Şüe'nin, Başbakan Takaiçi'nin Tayvan'da acil bir duruma müdahale etme ihtimaline ilişkin açıklamalarına tepki gösterdiğini aktaran yetkili, Şüe'nin "kendilerine saldıran kirli bir boynu tereddüt etmeden kesmeleri gerekeceğini" ifade ederek Takaiçi'yi "tehdit ettiğini" savundu.

Konuya ilişkin Japonya Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, basın toplantısında, "Gönderi, Çin'in diplomatik misyonunun başındaki kişi için son derece uygunsuz." dedi.

Kihara, mesajın niyetinin kesin olmadığını ifade ederek Japonya Dışişleri Bakanlığı ve Japonya'nın Pekin Büyükelçiliğinin, Çin'i protesto ettiğini ve gönderinin silinmesini talep ettiğini söyledi.

Öte yandan, Şüe'nin gönderisinin paylaşımdan bir süre sonra silindiği belirtiliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Takaiçi'nin ifadelerini "haksız ve tehlikeli" diye niteledi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien yaptığı açıklamada Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin ifadelerinin "haksız ve tehlikeli" olduğunu ve "Çin'in içişlerine karıştığını" savundu.

Lin, Japon tarafından yapılan açıklamaların, Tokyo hükümetinin "şimdiye kadarki siyasi taahhütleriyle tutarlı olmadığını" belirterek Çin'in, Japonya'ya Tayvan meselesindeki sorumluluklarını gözden geçirmeleri çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Japonya'ya iki ülke arasındaki belgelere ve "Tek Çin" ilkesine uyması çağrısı yapan Lin, Tokyo yönetiminden "provokasyonları ve çizgileri aşmayı bırakmalarını" istedi.

Lin, Çin'in Osaka Başkonsolosu Şüe'nin gönderisinin, "Tayvan'ı Çin'den ayırma ve Tayvan Boğazı'na askeri müdahaleyi teşvike ilişkin haksız ve tehlikeli ifadelere yanıt" olduğunu dile getirdi.

Takaiçi'den "Tayvan'da acil bir durum, Japonya için hayati tehdit" mesajı

Takaiçi, 7 Kasım'da yaptığı açıklamada, Tayvan'da askeri güç kullanımını gerektiren acil bir durumun, ulusal güvenlik mevzuatı kapsamında "Japonya için hayatta kalma tehdidi oluşturabileceğini" belirtmişti.

Hükümetinin gerçek bilgi ve olaylar ile özel koşulları temel alarak karar vereceğini kaydeden Takaiçi, "Silahlı bir saldırı meydana gelirse varoluşsal bir tehdit oluşturma olasılığı yüksek" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ulusal basında Takaiçi'nin ifadeleri, "tehdit halinde Tokyo hükümetinin, Japonya Öz Savunma Kuvvetlerini (SDF) kuvvete başvurabilecek hamlelere yönlendirebileceği" şeklinde algılanmıştı.