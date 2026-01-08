Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Giresun'da ziyaret ve programlara katıldı.

Giresun Valiliğini ziyaret eden Tamura, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ile görüştü.

Vali Serdengeçti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ziyareti dolayısıyla Tamura'ya teşekkür ederek, "Türkiye ile Japonya arasındaki köklü dostluk ve işbirliğinin her alanda daha da güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Tamura, daha sonra Japonya Başkonsolosluğunca Giresun Belediyesine hibe edilen arama ve kurtarma aracının Atatürk Meydanı'nda düzenlenen teslim törenine katıldı.

Türkiye ve Japonya'nın benzer doğal afet riskleriyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Tamura, "Bu ortak deneyim halklarımız arasında güçlü bir dayanışma ve karşılıklı anlayışın oluşmasına katkı sağlamıştır. Afetlere hazırlık, hızlı müdahale ve insan hayatının korunması konularında bilgi ve tecrübe paylaşımı, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır." dedi.

Tamura, teslim edilen arama ve kurtarma aracının yalnızca bir teknik ekipman değil, aynı zamanda Japon halkının Türk halkına duyduğu dostluğun ve dayanışmanın somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Fuat Köse ise Tamura Masami'yi Giresun'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Giresun'un sel, heyelan ve benzeri afetlerle karşı karşıya kalabildiğine işaret eden Köse, arama ve kurtarma kapasitesinin güçlendirilmesinin, can kayıplarını en aza indirmek ve afetlere daha hızlı müdahale edebilmek açısından hayati öneme sahip olduğunu aktardı.

Köse, teslim aldıkları aracın, teknik bir ekipmanın dışında uluslararası dayanışmanın, dostluğun ve insan hayatına verilen değerin somut bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.