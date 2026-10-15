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Japonya Başbakanı Takaiçi, gazeteci gözaltısı üzerine casusluk iddialarını reddetti

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Japonya Başbakanı Takaiçi, Rusya'da "casusluk" şüphesiyle gözaltına alınan gazetecinin ardından Tokyo'nun casusluk yaptığı iddialarını reddetti. Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, muhabirle iletişim kurulamadığını, sağlık durumu için konsolosluk görüşmesi yapılacağını söyledi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Rusya'da görev yapan Japon gazetecinin "casusluk" şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından hükümetinin bu ülkede casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddialarını reddetti.

Jiji Press'in haberine göre Başbakan Takaiçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hokkaido Shimbun gazetesinin muhabiri İmai Yuki'nin "casusluk" şüphesiyle 13 Ekim'de Rusya'da gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"Tutumumuzu ileteceğiz." ifadesini kullanan Takaiçi, Tokyo'nun Rusya'da "casusluk" faaliyetlerinde bulunduğuna dair iddiaları reddetti.

Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru da basın toplantısında, Japonya'nın gözaltına alınan muhabirle iletişime geçemediğini belirterek, sağlık durumunu teyit etmek amacıyla mümkün olan en kısa zamanda konsolosluk görüşmesi ayarlamak için çalışacaklarını söyledi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 13 Ekim'de Japonya'nın Hokkaido Shimbun gazetesinin Rusya'daki muhabiri İmai Yuki'nin "casusluk" şüphesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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