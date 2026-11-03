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Japonya afet yönetimi için yeni ajans kurdu, personel 220'den 350'ye çıkacak

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Japonya afet yönetimi için yeni ajans kurdu, personel 220'den 350'ye çıkacak
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Japon hükümeti afet yönetimi için pazartesi günü Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'nı kurdu. Bakanlıklar ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyonu güçlendirecek ajans, personel sayısını yaklaşık 220'den 350'ye çıkaracak; tavsiyelerine uyulmaması halinde yasal yaptırım uygulanmayacak.

TOKYO, 3 Kasım (Xinhua) -- Japon hükümeti pazartesi günü ülkenin afetlere hazırlık ve müdahale çalışmalarını denetlemek üzere yeni bir ajans kurdu.

Japon Parlamentosu tarafından temmuz ayında kabul edilen bir yasa kapsamında kurulan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı, bakanlıklar ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyonu güçlendirerek afetlere hazırlık ve müdahale çalışmalarını yönlendiren merkezi bir yönetim birimi olarak görev yapacak.

Ajans, Kabine Ofisi bünyesindeki afet yönetimi biriminin görevlerini devralacak ve personel sayısını yaklaşık 220'den 350'ye çıkaracak.

Ajans ayrıca, diğer bakanlık ve kuruluşlara gerekli önlemleri almaları yönünde tavsiyelerde bulunma yetkisine sahip olacak. Ancak bu tavsiyelere uyulmaması halinde herhangi bir yasal yaptırım uygulanmayacak.

Kaynak: Xinhua
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