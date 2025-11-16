Haberler

Japon Milletvekilleri, Başbakan Takaiçi'den Taiwan Açıklamalarını Geri Almasını İstedi

Güncelleme:
Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Taiwan ile ilgili yorumları, Japon milletvekilleri tarafından geri alınması talep edildi. Yunan Komünist Partisi ve diğer muhalefet üyeleri, bu açıklamaların Japonya-Çin ilişkilerini zedelediğini belirtiyor.

TOKYO, 16 Kasım (Xinhua) -- Japon milletvekilleri, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'den kısa süre önce Japon parlamentosu Diet'te düzenlenen bir oturumda Çin'in Taiwan bölgesi hakkında sarf ettiği sözleri geri almasını istedi.

Japon Komünist Partisi ve Senato üyesi Yamazoe Taku cuma günü yaptığı açıklamada, Takaiçi'nin açıklamalarının Japonya ile Çin arasındaki gerilimi tırmandırdığını belirterek, karşılıklı güvensizlik yarattığını ifade etti.

Shimbun Akahata gazetesi de cumartesi günü, ikili ilişkilerin daha da bozulmasını önlemek için Takaiçi'nin sözlerini geri alması gerektiğini bildirdi.

Japon Komünist Partisi ve Temsilciler Meclisi üyesi Shii Kazuo da Takaiçi'den sözlerini geri almasını isteyerek, Takaiçi'nin Taiwan hakkındaki açıklamalarının ciddi bir uluslararası krize dönüşmekte olduğu uyarısında bulundu. Shii, Japonya-Çin ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesi için, gerilimi daha da tırmandıracak kışkırtıcı açıklamalar yapmak yerine, her iki ülkenin belirlediği uzlaşıya dayalı, akılcı ve sakin bir diyalog yolunun izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Japonya Anayasa Demokratik Partisi ve Temsilciler Meclisi üyesi Ogushi Hiroshi, pazartesi günü yapılan Diet oturumunda, geçmiş kabinelerin bu konuda ihtiyatlı davrandığını belirterek Takaiçi'den sözlerini geri almasını istedi.

Takaiçi, 7 Kasım'daki parlamento toplantısında, Çin anakarasının Taiwan'a askeri gemiler ve birlikler göndermesiyle ortaya çıkacak acil bir durumun Japonya açısından "varlığını tehdit eden bir durum" olarak görülebileceğini iddia etmişti. Yasalara göre Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, böyle bir durumun "Japonya'nın varlığına tehdit" arz ettiğinin kabulü halinde kolektif öz savunma hakkını kullanabilir.

Takaiçi daha sonra, sözlerinin hükümetin uzun süredir savunduğu görüşle uyumlu olduğunu ve sözlerini geri alma niyetinde olmadığını öne sürmüştü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
