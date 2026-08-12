Kavun Hediyesi Gerginliği: Japonya'dan Albanese'ye Destek

Japonya'nın Canberra Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin hediye ettiği kavunlardan bahsederken yaptığı hareket sebebiyle eleştirilen Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin "haberlerde bahsedildiği türde yorumlarda bulunmadığı konusunda bilgilendirildiklerini" söyledi.

Suzuki, Avustralya Yayın Kuruluşuna (ABC) yaptığı açıklamada, bir programda Takaiçi'nin hediye ettiği 2 kavunla ilgili konuşurken göğsünü işaret ettiği gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan Albanese hakkında konuştu.

Tokyo hükümetinin, medyada konuya ilişkin çıkan haberlerin farkında olduğunu belirten Suzuki, "Başbakan Albanese'nin haberlerde bahsedildiği türde yorumlarda bulunmadığı konusunda Avustralya tarafından bilgilendirildik." dedi.

Suzuki, Takaiçi'nin mayısta Avustralya ziyareti kapsamında katıldığı akşam yemeğinin de "çok rahat bir atmosferde" geçtiğini ve "iki lider arasında kişisel güven inşasına yardımcı olduğunu" ifade etti.

Albanese'nin açıklaması

Albanese, geçen ay katıldığı podcast programında, Takaiçi'nin meyveleri Avustralya'ya nasıl getirdiğinin sorulması üzerine bunu bilmediğini belirtmiş ve "2 tane getirdi, malum." diyerek, iki elini göğsünün önünde sallayarak hareket yapmıştı.

Bu olayın ardından Albanese, ülkesindeki muhalefetten "özür" çağrılarıyla karşı karşıya kalmış ancak özür dilemeyi reddetmişti.

Kaynak: AA