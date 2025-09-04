Japon akademisyenler, Sakarya'daki Deprem Müzesi'ni ziyaret etti

Japonya'dan gelen akademisyenler, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden etkilenen Sakarya'daki Deprem Müzesi'ni gezdi.

Japonya'nın "Tohoku" diye bilinen kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 11 Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki depreme tanıklık eden Tsukuba Üniversitesinde görevli 7 akademisyen, hükümetlerinin desteğiyle 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin yıkıma yol açtığı Düzce, Sakarya ve Kocaeli'ye inceleme gezisi düzenliyor.

Sakarya'ya gelen heyet, depremden etkilenen Adapazarı ilçesindeki Deprem Müzesi'ni ziyaret etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Yardımcısı Fatih Çelikel tarafından karşılanan akademisyenler, müzede deprem döneminde çekilen fotoğrafları inceleyerek, Yüksek İnşaat Mühendisi Hakan Altuğ tarafından kentte yaşanan geçmiş depremler hakkında bilgi aldı.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazdığı kristalleri inceleyen heyet, müzede bulunan deprem simülatörünü deneyimledi.

Müzeyi gezen Japon akademisyenler, Belediye Başkanı Yardımcısı Çelikel'e geleneksel tatlılarını ve hazırladıkları raporu takdim etti. Heyete de belediyenin hazırladığı hediyeler verildi.

Yabancı akademisyenler, daha sonra "Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında kent merkezinde başlatılan Ada Hayat inşaatı hakkında bilgi alıp, Tarihi Uzun Çarşı'da 1860'lı yıllardan kalan binaların olduğu alanı gezdi.

Çarşı esnafının ilgiyle karşıladığı Japon akademisyenlere şekerleme ikram edildi.

Heyet Başkanı Prof. Dr. Tetsuya Shirai, AA muhabirine, bölgede meydana gelen depremler üzerine incelemelere gelen heyetin depremlerin öncesi ve sonrasını araştırdıklarını, Japonya'da meydana gelen depremlerle karşılaştırma yapıp hazırladıkları raporları sunarak bilgi alışverişinde bulunmayı amaçladıklarını anlattı.

Türkiye'de depremde hayatını kaybedenlerin şehitlik mertebesine ulaştığını öğrendiği için etkilendiğini ve saygı duyduğunu dile getiren Tetsuya Shirai, "Bu müzede deneyimlediğim ve beni en çok etkileyen şeyi bugüne kadar bilmiyordum, siz depremlerinizde vefat eden insanları da savaşta vefat eden insanlar gibi şehitlik mertebesine eriştiğini anlattınız. Bu beni çok etkiledi ve şehitlik mertebesine ulaşan bu insanlar için orada bir anıt yapılması, o insanlara duyulan saygı beni çok etkiledi." diye konuştu.

Tetsuya Shirai, kentsel dönüşüm projesi alanında 2. bir deprem müzesi yapılacağı bilgisinin verildiğine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçmişte yaşanan bir depremin müzesinin oluşturulması saygı duyulacak bir şey ama biraz önce inşaatını gördüğümüz binaları anlatırken burada bir müze daha yapılacağını söylemiş olmanız beni çok etkiledi. Bu küçücük şehrin içerisinde bir müze daha yapılması öncesinde yaşanılan bu vahim olayı insanlara unutturmamak adına güzel, yeni yapılacak müzenin ise gelecek nesle Sakarya şehrinin tarihini aktarmanın iyi bir yolu olduğunu düşünüyorum."