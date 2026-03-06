Jandarmanın ikinci kadın generali Gülden Mat Şakir: Kadınlar en zor askeri görevleri başarabilir

TÜRKİYE'nin ilk il jandarma komutanı olarak Çankırı'da görev yaparken geçen yıl 30 Temmuz'da tuğgeneral rütbesine terfi eden Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanı Gülden Mat Şakir, "Azim ve disiplinle çalışıldığında kadınların da en zorlu askeri görevlerde başarı gösterebileceğini düşünüyorum. Kadınlar hayatın her alanında emeğiyle, fedakarlığıyla, cesaretiyle ve sevgisiyle toplumu ayakta tutan en güçlü değerdir" dedi.

Tuğgeneral Gülden Mat Şakir, 1997 yılında Kara Harp Okulu'ndan jandarma teğmen rütbesi ile mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Türkiye'nin doğusundan batısına çeşitli bölgelerde jandarma teşkilatında farklı görevlerde bulundu. Şakir, görevleri sırasında çeşitli birlik ve karargah görevlerinde yer aldı. 16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Bu atamayla Türk Jandarma tarihinde, Türkiye'nin ilk kadın il jandarma komutanı oldu. Şakir, 30 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle kıdemli albay rütbesinden tuğgeneralliğe terfi etti.

'İL JANDARMA KOMUTANLIĞI GÖREVİM ONURDU'

2022'de kurmay albay rütbesinden tuğgeneralliğe terfi eden Özlem Yılmaz'dan sonra Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2'nci kadın generali olan Şakir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde DHA'ya konuştu. Tuğgeneral Şakir, 1997 yılında Kara Harp Okulu'ndan jandarma teğmen rütbesi ile mezun olduktan sonra Türkiye'nin doğusundan batısına çeşitli bölgelerinde görev yaptığını söyledi. Tuğgeneral Şakir, "Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak görev yapmak benim için büyük bir onur ve gururdu. Yolculuğumu öncü olmak şeklinde tanımlayabilirim. Benden sonra gelecek kadın subaylar için bir kapıyı araladığıma inanıyorum ve sorumluluğumun bilincindeyim. Zaman zaman ağır sorumluluklar ve zor koşullar altında görev yaptık. Bu meslek hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlü olmayı gerektiriyor. En büyük desteğim her zaman bana güvenen komutanlarım, sıralı amirlerim ve emrimde çalışan personelim olmuştur. Zorluklar karşısında soğukkanlı kalmayı, çözüm odaklı olmayı ve takım ruhuna güvenmeyi öğrendim" dedi.

'ÜNİFORMAYI TAŞIMAK TEMSİL SORUMLULUĞU'

Tuğgeneral Şakir, çocukluğundan beri asker olmayı istediğini söyleyerek, "Vatan sevgisiyle büyütülen bir ailede yetiştim. 1992 yılında İzmir Kız Lisesi'nde okurken Milli Güvenlik dersimize gelen emekli Hava Kıdemli Albay Celalettin Yazgan, harp okuluna kız öğrencilerin yeniden alınacağı bilgisini vererek bizleri teşvik etti. Bu teşvik sonucunda Harbiye'de okumak hayalim haline geldi. Hayalimi gerçekleştirmiş olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum. Asker olmak başlı başına büyük bir sorumluluk ve onurdur. Kadın kimliğiyle üniformayı taşımak ise buna ek olarak temsil sorumluluğu da yüklüyor. Ancak sahada asıl belirleyici olan cinsiyet değil; disiplin, eğitim ve görev bilincidir. Bu bilinçle hareket ettiğinizde yaptığınız işin anlamı her şeyin önüne geçmektedir. Bu kadim topraklarda bağımsızlık ve vatan uğruna nice savaşlar verilmiş ve Türk kadınlarının tarihin her anında sadece etkilenen değil, tarihe etki eden konumda olduklarının göstergesi açısından; Nene Hatun'dan Kara Fatma'ya, Belkıs Şevket'ten Gül Esin'e uzanan nice kadın kahramanlarımızın başarıları ve yaptıkları fedakarlıklar şanlı tarihimizde iz bırakmıştır. Onlardan bu mirası devralmak ve bu bilinçle görevimi yerine getirmek benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

'İNANDIĞINIZ SÜRECE ÖNÜNÜZDE HİÇBİR ENGEL DURAMAZ'

Tuğgeneral Şakir, görev süresince kendisini en çok ayakta tutan değerin vatan sevgisi, disiplin ve görev bilinci olduğunu ifade ederek, "Emniyet ve asayişi sağlamaktan sorumlu olan Jandarma Teşkilatımızın mensubu olarak milletimize ve vatanımıza kararlılıkla ve azimle hizmet etmek her daim beni motive etmiştir. Hayatımda bana en çok ilham veren kadın annemdir. Onun azmi, fedakarlığı ve kararlılığı bana her zaman örnek olmuştur. Zorluklar karşısında yılmadan ayakta kalmayı, çalışarak her engelin aşılabileceğini ondan öğrendim. Bu mesleğin sadece bir iş değil, bir yaşam biçimi olduğunu söylerim. Askerlik; fedakarlık, disiplin ve sorumluluk ister. Konfor alanınızdan çıkmayı, zorluklarla mücadele etmeyi, ani ve farklı gelişen durumlar karşısında yılmamayı seçiyor ve tercih ediyorsanız bu görev tam sizlere göredir. Eğer bu yolda ilerlemek istiyorsanız yüreğinizdeki vatan sevgisiyle; disiplin, fedakarlık ve kararlılıkla çalışmanız gerekir. İnandığınız sürece önünüzde hiçbir engel duramaz. Pusulanız doğruluktan ve hakkaniyetten şaşmasın. Hedefiniz daima zirve olsun" dedi.

'KADINLAR TEŞKİLATIMIZA GÜÇ KATIYOR'

Tuğgeneral Şakir, omuzlarındaki yükün farkında olduğunu belirterek, "Personel Merkez Daire Başkanlığı, jandarma teşkilatımızın tarihine ışık tutan, vatandaşla aramızda güçlü bağ kuran ve teşkilatımızın işleyiş sistemine yön veren ana damardır. 'Kadınlar başarılı olsa da yükselemez veya terfi edemez' algısının kırıldığını söylemek için erken diyebiliriz. Ancak azim ve disiplinle çalışıldığında kadınların da en zorlu askeri görevlerde başarı gösterebileceğini düşünüyorum. Ben bunu bir kişisel başarı meselesi olarak değil, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirme sorumluluğu olarak görüyorum. Bu düşüncem kadın personelimize ilham oluyorsa kendimi çok mutlu addederim. Bu görevi sembolik bir sorumluluk değil, jandarma teşkilatına ve devletimize karşı büyük bir sorumluluk olarak görüyorum. Bu sorumluluk beni daha dikkatli, daha disiplinli ve titiz olmaya yöneltiyor. Benim için en önemlisi bulunduğum makamın gereğini en doğru şekilde yerine getirebilmektir. Jandarma teşkilatı 187 yıldır köklü gelenekleri olan, aynı zamanda çağın gereklerine uyum sağlayabilen bir kurumdur. Esas olan liyakat ve görev bilincidir. Teşkilatımız da bu anlayış doğrultusunda gelişimini sürdürmektedir. Kadın personel sayımız yıllar içinde artmaktadır. Bu da teşkilatımızın gücüne güç katmaktadır" ifadelerini kullandı.

'YOLU AYDINLATTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Tuğgeneral Şakir, "Kadın subaylarımıza tavsiyem, üzerlerindeki üniformanın sadece bir kıyafet değil, vatanımıza ve milletimize olan görev bilincimizin bir simgesi olduğu düşüncesiyle hareket etmeleridir. Tarihimiz boyunca kahraman Türk kadınlarının mücadeleci ruhu her zaman onlara ilham olsun. Görevlerini yerine getirirken şanlı Jandarma Teşkilatımızın birer parçası olarak yılmadan çalışmaya devam etsinler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' düsturuyla hareket etsinler. Zorluklardan korkmayın; çünkü gelişim orada başlar. Bizim yolumuz kolay olmadı; ama bizden sonrakiler için yolu aydınlattığımızı düşünüyorum. Onların da bu ışığı büyüteceğine inanıyorum. Liderliği tek başına önde yürümek değil, birlikte yürüyebileceğimiz bir yol açmak olarak görüyorum" diye konuştu.

KADIN TOPLUMU AYAKTA TUTAN EN GÜÇLÜ DEĞER'

Türk kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Tuğgeneral Şakir, "Kadınlar hayatın her alanında emeğiyle, fedakarlığıyla, cesaretiyle ve sevgisiyle toplumu ayakta tutan en güçlü değerdir. Her kadının eşit, güvenli ve saygı duyulan bir dünyada yaşaması en büyük temennimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, 'Şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir.'" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı