Siirt'te jandarmanın eğitimli köpekleri minik öğrenciler için gösteri yaptı

Siirt'te jandarmanın eğitimli köpekleri, anaokulu öğrencileri için hünerlerini sergiledi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, "Çocuk Gelişsin Dünya Değişsin Projesi" kapsamında Nene Hatun Anaokulu'nda öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.

Jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgi verilen etkinlikte, trafik ekipleri tarafından öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Jandarma bünyesinde mayın arama, uyuşturucu, iz takip, bomba ve erzak tespiti gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren eğitimli köpeklerden "Sınav", "Yapı" ve "Mantık" da burada minikler için gösteri yaptı.

Etkinlik sonunda öğrencilere balon dağıtıldı.