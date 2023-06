Jandarma Teşkilatı'nın 184. yıl dönümü Kayseri'de kutlandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yiğit, mensubu olmaktan gurur duydukları jandarma teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığının başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olduğunu belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk ve yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Jandarma Genel Komutanlığının tüm personeli görevlerini icra ederken ve hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanun ve nizamları kendisine rehber almakta, türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aramaktadır. Jandarma teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, jandarma teşkilatının fedakar personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim."

Yiğit ve beraberindekiler, törenin ardından Kayseri Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.