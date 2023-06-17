Jandarma Teşkilatı'nın 184. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Jandarma Teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar yürüttüğü başarılı çalışmalardan övgüyle söz eden Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, jandarma personelinin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için fedakarca çalıştığını vurguladı. Güney, "Tüm jandarma personelinin 184. kuruluş yıl dönümünü kutlar, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür dilerim" dedi.

Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, "Kuruluşunun 184'üncü yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz" şeklinde konuştu.

Kırbaç, "Başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız" diye konuştu. - KÜTAHYA