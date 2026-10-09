Jandarma, Muş-Varto yolunda yaralı kızıl şahini bulup koruma altına aldı

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Muş'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl şahin, koruma altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre ve Doğa Hayvanları Koruma Kısım Amirliği ekipleri, Şenova köyü sınırlarında devriye görevi yürüttü.

Ekipler, Muş- Varto kara yolu kenarında yaralı bir kızıl şahin buldu.

Koruma altına alınan şahin, tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kızıl şahinin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: AA